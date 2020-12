Tgla7d del 24 dicembre 2020

Leggi su tg.la7

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Trovato accordo Gb-Ue. Scongiurato no deal Vigilia di Natale in lockdown Scuole riaperte, forse, il 7 gennaio Il vaccino Pfizer-Biontech in viaggio verso l'Italia Chico Forti torna in Italia dopo 20 ...