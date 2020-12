Si torna a scuola (forse) il 7 gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) In aula il 50% degli studenti delle scuole superiori. Sempre che ci siano le condizioni epidemiologiche. Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato l'accordo tra governo e enti locali: si andrà ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) In aula il 50% degli studenti delle scuole superiori. Sempre che ci siano le condizioni epidemiologiche. Il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato l'accordo tra governo e enti locali: si andrà ...

Comincini : Un bel regalo di Natale per tanti studenti: il 7 gennaio si torna alla #scuola in presenza! È stata infatti siglata… - BertinRaffaello : RT @GiancarloDeRisi: Si torna a scuola il 7 gennaio, e colpo di genio dei prefetti. Invece di raddoppiare i bus urbani, dimezzano le presen… - PadovanicNicola : RT @Comincini: Un bel regalo di Natale per tanti studenti: il 7 gennaio si torna alla #scuola in presenza! È stata infatti siglata l'intesa… - lucia25968868 : RT @Comincini: Un bel regalo di Natale per tanti studenti: il 7 gennaio si torna alla #scuola in presenza! È stata infatti siglata l'intesa… - infoitinterno : Si torna a scuola il 7 gennaio, passa la linea del Veneto -