Saluta gli amici, poi precipita dalle scale: Giacomo Giacchetta trovato in un lago di sangue (Di giovedì 24 dicembre 2020) Succede nelle Marche, a Sirolo. La vittima è un barman di 34 anni, originario di Ancona: forse un malore la causa dell’incidente. precipita dalle scale del condominio e muore: tragedia nella notte a Sirolo, provincia di Ancona, nelle Marche. Giacomo Giachetta, un barman anconetano di 33 anni è precipitato dalle scale di un condominio e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Succede nelle Marche, a Sirolo. La vittima è un barman di 34 anni, originario di Ancona: forse un malore la causa dell’incidente.del condominio e muore: tragedia nella notte a Sirolo, provincia di Ancona, nelle Marche.Giachetta, un barman anconetano di 33 anni ètodi un condominio e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Saluta gli amici, precipita dalle scale: tragedia nella notte, barman trovato morto nel...

Saluta gli amici, poi precipita dalle scale: Giacomo Giacchetta trovato in un lago di sangue

Giacomo aveva deciso di andarsene, dicendo di non sentirsi bene. Un’ora dopo, gli stessi amici l’hanno trovato in un lago di sangue sul pianerottolo del condominio. Il decesso sarebbe avvenuto a ...

Giacomo aveva deciso di andarsene, dicendo di non sentirsi bene. Un'ora dopo, gli stessi amici l'hanno trovato in un lago di sangue sul pianerottolo del condominio. Il decesso sarebbe avvenuto a ...