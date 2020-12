Roma, la rinascita di Karsdorp: da esubero a certezza per Fonseca (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rick Karsdorp è letteralmente rinato in questa stagione: il terzino olandese si è trasformato da esubero a uomo assist Si capisce dall’abbraccio di Dzeko e di tutta la squadra l’importanza di Rick Karsdorp nella Roma. Perché la vittoria della formazione giallorossa contro il Cagliari arriva soprattutto grazie allo strappo del terzino olandese, protagonista di un’ottima partita oltre all’assist meraviglioso per il 2 a 1 della Roma. Lancio di Ibanez a tagliare il campo da sinistra verso destra, stop a seguire di Karsdorp che dopo essere entrato in rea di rigore ha servito un pallone facile facile da appoggiare in porta. La Roma di Monchi lo aveva acquistato dal Feyenoord nel 2017 pagandolo 14 milioni più eventuali cinque di bonus. In giallorosso in pratica non si è mai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rickè letteralmente rinato in questa stagione: il terzino olandese si è trasformato daa uomo assist Si capisce dall’abbraccio di Dzeko e di tutta la squadra l’importanza di Ricknella. Perché la vittoria della formazione giallorossa contro il Cagliari arriva soprattutto grazie allo strappo del terzino olandese, protagonista di un’ottima partita oltre all’assist meraviglioso per il 2 a 1 della. Lancio di Ibanez a tagliare il campo da sinistra verso destra, stop a seguire diche dopo essere entrato in rea di rigore ha servito un pallone facile facile da appoggiare in porta. Ladi Monchi lo aveva acquistato dal Feyenoord nel 2017 pagandolo 14 milioni più eventuali cinque di bonus. In giallorosso in pratica non si è mai ...

matteosalvinimi : Bene assoluzione della #Raggi, noi gli avversari preferiamo batterli alle elezioni, non in Tribunale. Il 2021 sarà… - tocciw : La Lista Civica per la rinascita di Roma è la proposta che ho avanzato ieri in occasione della presentazione del li… - Lino61400064 : A quanto pare dopo Natale il papà abusivo di Roma si dimetterà,se è vera la notizia io Festeggerò la rinascita della chiesa - iris_versari : RT @tocciw: La Lista Civica per la rinascita di Roma è la proposta che ho avanzato ieri in occasione della presentazione del libro #romacom… - luigi_cucca : @Anaclet53896600 @perchetendenza @virginiaraggi Ha ragione, Anacleto, esistevano già. Distruzione indica, infatti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rinascita Comunali 2021, Sgarbi presenta i candidati ai municipi: in corsa un partecipante a mister Universo e un'influencer RomaToday Roma, la rinascita di Karsdorp: da esubero a certezza per Fonseca

Rick Karsdorp è letteralmente rinato in questa stagione: il terzino olandese si è trasformato da esubero a uomo assist ...

Vibo Valentia, un anno fa in duemila in strada per la storica marcia dopo Rinascita-Scott

La vigilia di Natale del 2019 un fiume di persone si riversò nelle vie cittadine per rendere omaggio ai carabinieri che hanno lavorato con la Procura guidata da Nicola Gratteri in una delle più grandi ...

Rick Karsdorp è letteralmente rinato in questa stagione: il terzino olandese si è trasformato da esubero a uomo assist ...La vigilia di Natale del 2019 un fiume di persone si riversò nelle vie cittadine per rendere omaggio ai carabinieri che hanno lavorato con la Procura guidata da Nicola Gratteri in una delle più grandi ...