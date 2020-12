Roma, 56 auto distrutte a Colli Albani e danni col machete a Monteverde: lo straniero sarà espulso (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, il 45enne egiziano che ha danneggiato una statua all’interno del cortile della Chiesa Madonna delle Salette e prima ancora mandato in frantumi i vetri di 56 auto ai Colli Albani si vedrà revocata la carta di soggiorno. Non solo: la Polizia di Stato ha avviato le procedure per l’espulsione dal Territorio Nazionale. Roma, i danni a Monteverde con il machete T.N.A.M., queste le sue iniziali, egiziano di 45 anni, il 21 dicembre scorso aveva danneggiato con un machete lungo circa 33 centimetri una statua all’interno della Chiesa Madonna delle Salette in zona Gianicolense. Dopodiché aveva semi distrutto una colonnina dell’Enel in strada. Come ricorderete l’uomo era quindi stato rintracciato e bloccato poco dopo in piazza San Giovanni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020), il 45enne egiziano che ha danneggiato una statua all’interno del cortile della Chiesa Madonna delle Salette e prima ancora mandato in frantumi i vetri di 56aisi vedrà revocata la carta di soggiorno. Non solo: la Polizia di Stato ha avviato le procedure per l’espulsione dal Territorio Nazionale., icon ilT.N.A.M., queste le sue iniziali, egiziano di 45 anni, il 21 dicembre scorso aveva danneggiato con unlungo circa 33 centimetri una statua all’interno della Chiesa Madonna delle Salette in zona Gianicolense. Dopodiché aveva semi distrutto una colonnina dell’Enel in strada. Come ricorderete l’uomo era quindi stato rintracciato e bloccato poco dopo in piazza San Giovanni ...

LegaSalvini : COLPISCE LA STATUA DI UN SANTO CON UN MACHETE, A OTTOBRE DANNEGGIÒ 56 AUTO A SPRANGATE - LegaSalvini : ++ PAZZESCO! ++ ROMA, EGIZIANO DOPO AVER DISTRUTTO I FINESTRINI DI 56 AUTO TORNA IN AZIONE E CON UN MACHETE DANNEGG… - Fontana3Lorenzo : PAZZESCO! Dopo aver danneggiato i finestrini di diverse auto qualche mese fa, un egiziano armato di machete, si è r… - Enricopalacino : RT @vaielettrico: Arriva anche @AceaGruppo a installare colonnine per auto elettriche: subito 100 a #Roma, poi 2.200 in tutto entro 4 anni… - CorriereCitta : Roma, 56 auto distrutte a Colli Albani e danni col machete a Monteverde: lo straniero sarà espulso… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma auto Roma, auto tampona microcar in via Ostiense: grave una donna. Autista positivo all'alcol-test Il Messaggero Medico attraversa la strada e muore travolto da un'auto L'investitrice sotto choc: «Non l'ho visto»

VERONA - Un pedone è morto oggi pomeriggio, 23 dicembre, a Verona dopo essere stato investito da un'auto ad un incrocio nel quartiere di Borgo Roma. L'incidente è avvenuto nei dintorni del Policlinico ...

Autocarri troppo vecchi, è allarme al Sud. Il 66,9% immatricolato fino al 2009, occorre rinnovare parco

ROMA - Il parco circolante italiano è tra i più anziani delll'Europa. E la cosa, purtroppo, non riguarda solo le auto. Il 66,9% degli autocarri per trasporto merci in circolazione in Italia, infatti, ...

VERONA - Un pedone è morto oggi pomeriggio, 23 dicembre, a Verona dopo essere stato investito da un'auto ad un incrocio nel quartiere di Borgo Roma. L'incidente è avvenuto nei dintorni del Policlinico ...ROMA - Il parco circolante italiano è tra i più anziani delll'Europa. E la cosa, purtroppo, non riguarda solo le auto. Il 66,9% degli autocarri per trasporto merci in circolazione in Italia, infatti, ...