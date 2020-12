Muore a causa del Coronavirus: poco prima scrive una straziante lettera di addio a sua moglie (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un uomo che ha perso la vita a causa delle complicazioni legate al Coronavirus ha scritto una commovente lettera di addio alla moglie. Billy Loredo è morto il 13 dicembre al McAllen Medical Center di McAllen, in Texas. poco prima della sua morte, il 45enne ha inviato una lettera a sua moglie, Sonya Kypuros. “Se non ce la faccio, voglio che tu sappia che ho vissuto una vita felice e meravigliosa con te e non l’avrei mai cambiata per tutte le ricchezze del mondo”, ha scritto Billy nella lettera, che suo fratello ha condiviso a “Good Buongiorno America. “Voglio anche che tu sia felice e continui a vivere la tua vita senza di me e senza rimpianti. Abbiamo avuto il nostro tempo ed è stato meraviglioso.”Il fratello di Billy, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un uomo che ha perso la vita adelle complicazioni legate alha scritto una commoventedialla. Billy Loredo è morto il 13 dicembre al McAllen Medical Center di McAllen, in Texas.della sua morte, il 45enne ha inviato unaa sua, Sonya Kypuros. “Se non ce la faccio, voglio che tu sappia che ho vissuto una vita felice e meravigliosa con te e non l’avrei mai cambiata per tutte le ricchezze del mondo”, ha scritto Billy nella, che suo fratello ha condiviso a “Good Buongiorno America. “Voglio anche che tu sia felice e continui a vivere la tua vita senza di me e senza rimpianti. Abbiamo avuto il nostro tempo ed è stato meraviglioso.”Il fratello di Billy, ...

angelocolacrai : La nascita di Gesù esalta la carne senza peccato - a causa del quale egli muore - lucma66 : RT @DottAngeloC: IL LOCULO: Sta arrivando il Natale e come regalo volevo darvi qualche supposta di ottimismo (le pillole erano già prese sc… - GestisciFacile : RT @IlariaBifarini: Brusegana, barista muore suicida: aveva perso il lavoro a causa del Coronavirus. Aveva 52 anni, ucciso dalle decisioni… - docdrugztore : RT @DottAngeloC: IL LOCULO: Sta arrivando il Natale e come regalo volevo darvi qualche supposta di ottimismo (le pillole erano già prese sc… - Adriano48R : @Paolo3_P L'inconsapevolezza dona agli ignari il diritto di scegliere chi vive e chi muore. Chi non capisce che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore causa Morta Stella Tennant, una delle grandi top della moda - Lifestyle Agenzia ANSA Ingerisce la pila di un telecomando: bimba di un anno muore dopo settimane di agonia

Muore a un anno dopo aver ingerito una pila a bottone. Reese Hamsmith è morta a soli 17 mesi a causa delle gravi ustioni causate da una pila che aveva ingerito mentre era in ...

Tragica vigilia, muore a 22 anni in un incidente. "Ciao Sofia, nostro angelo"

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Stilo, un’Alfa Mito ed un autocarro. Sono stati avviati i rilievi per stabilire le cause dell’incidente. A riportare le ferite più ...

Muore a un anno dopo aver ingerito una pila a bottone. Reese Hamsmith è morta a soli 17 mesi a causa delle gravi ustioni causate da una pila che aveva ingerito mentre era in ...Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat Stilo, un’Alfa Mito ed un autocarro. Sono stati avviati i rilievi per stabilire le cause dell’incidente. A riportare le ferite più ...