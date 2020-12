“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Hard-Ons (Di giovedì 24 dicembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sugli Hard-Ons. Ci stanno un cingalese, un coreano e uno jugoslavo… Attivi da quasi quarant’anni gli Hard-Ons (le “erezioni”) nascono a Sydney nel 1982, anno del loro esordio dal vivo, per mano del chitarrista e cantante Peter “Blackie” Black che rimane folgorato dopo aver visto in tv una performance dei Sex Pistols. A lui si aggiungeranno il suo amico Keish De Silva (batteria e voce) e Ray Ahn (basso e voce), tutti studenti al Western Sydney’s Punchbowl Boys High School. Nasce così la storica formazione degli Hard-Ons dal forte impatto scenico multiculturale: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) “” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi isono puntati sugli-Ons. Ci stanno un cingalese, un coreano e uno jugoslavo… Attivi da quasi quarant’anni gli-Ons (le “erezioni”) nascono a Sydney nel 1982, anno del loro esordio dal vivo, per mano del chitarrista e cantante Peter “Blackie” Black che rimane folgorato dopo aver visto in tv una performance dei Sex Pistols. A lui si aggiungeranno il suo amico Keish De Silva (batteria e voce) e Ray Ahn (basso e voce), tutti studenti al Western Sydney’s Punchbowl Boys High School. Nasce così la storica formazione degli-Ons dal forte impatto scenico multiculturale: ...

Ecco la nostra recensione delle versioni rimasterizzate di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle per Nintendo Switch!

Sembra che No More Heroes 1 e 2 potrebbero arrivare su PC nel prossimo futuro. Gematsu ha notato che entrambi i titoli sono presenti sulla piattaforma dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board).

