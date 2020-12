Morbegno | autista preso a calci e pugni da due ragazzi

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Attimi di panico nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, anei pressi dell'autostazione in Piazzale Bossi. Un'di 49 anni, della ditta Gavazzi di Talamona, che in questi giorni ...

Brutta avventura per un autista di bus a Morbegno che denuncia di essere stato aggredito da due ventenni dell’Alto Lario. Il fatto sarebbe avvenuto l’altra sera alle 18 circa in piazzale Bossi. Il ...Non si sono accontentati di salire sul pullman senza biglietto. Hanno anche insultato il conducente e, quando lui ha chiamato i carabinieri, lo hanno aggredito e mandato al pronto soccorso. Due giovan ...