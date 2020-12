Maurizio Costanzo non ci sta e si schiera | “reazione esagerata”

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 dicembre 2020), amato giornalista ed incredibile conduttore, ha deciso di dire la sua e dirsi nettamente: “, Fonte foto: GettyImagesAmatissimo dal pubblico e molto seguito in televisione grazie alle sue tantissime trasmissioni,non si tira mai indietro ed ha deciso di dire la sua,ndosi, in merito ad una questione che tanto ha fatto discutere: ““. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il famoso conduttore è il coniuge di Maria De Filippi, anch’essa donna e conduttrice televisiva molto amata e seguita. La splendida coppia ha vissuto davvero tantissimi anni insieme ed ...