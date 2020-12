Lecce | aggiornamenti sulle condizioni di Adjapong La nota del club

Leggi su alfredopedulla

Buone notizie in casariguardo alledi Claud, il terzino della formazione di Eugenio Corin era uscito malconcio dalla trasferta in casa della Spal per un problema al flessore della coscia. Ecco ladel: "Seduta mattutina all'Acaya Golf Resort & SPA per i giallorossi. I calciatori sono stati impegnati in delle esercitazioni tecnico tattiche con partitella a campo ridotto. Differenziato per Felici e Dermaku.si è sottoposto ad esami strumentali che hanno dato esito negativo. Domani altra seduta al mattino all'Acaya".