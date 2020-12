La Regina Elisabetta ironizza su Harry e Meghan e balla sulla scrivania, ma è un deep fake (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un video della Regina Elisabetta apparso su Channel 4, mostra un messaggio ironico della sovrana ai sudditi, ma si tratta di un deep fake. Come ogni anno, nel giorno della vigilia di Natale, la Regina Elisabetta ha condiviso con la nazione un messaggio di auguri per le festività e l’inizio del nuovo anno. Il messaggio è stato trasmesso in diretta dalla BBC e riportato da tutte le altre emittenti britanniche. Su Channel 4, però, è andato in onda un messaggio alternativo della sovrana, in cui questa ha ironizzato sulla decisione di Harry e Meghan di lasciare Inghilterra e incarichi reali ed in cui si mette a ballare sul tavolo. Nel messaggio la sovrana infatti dice: “Alla BBC non sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un video dellaapparso su Channel 4, mostra un messaggio ironico della sovrana ai sudditi, ma si tratta di un. Come ogni anno, nel giorno della vigilia di Natale, laha condiviso con la nazione un messaggio di auguri per le festività e l’inizio del nuovo anno. Il messaggio è stato trasmesso in diretta dalla BBC e riportato da tutte le altre emittenti britanniche. Su Channel 4, però, è andato in onda un messaggio alternativo della sovrana, in cui questa hatodecisione didi lasciare Inghilterra e incarichi reali ed in cui si mette are sul tavolo. Nel messaggio la sovrana infatti dice: “Alla BBC non sono ...

