Il racconto commosso di Gianluca Vacchi | Mia figlia è nata con una malformazione

E nel presentare al mondo dei social la piccola Blu, Gianluca Vacchi rivela che la figlia dovrà essere operata per una malformazione al palato Di solito abbiamo imparato a conoscere Gianluca Vacchi attraverso i suoi video virali sui social, i suoi vizi, gli eccessi e le (poche) virtù. Ma tutti hanno un cuore, anche un influencer come lui. Di recente, appena un paio di mesi fa, Sharon Fonseca ha messo al mondo la piccola Blu, prima "erede" di Gianluca Vacchi. Un fiocco rosa tanto atteso, che ha allieto la vita dei due novelli genitori. Un 2020 che non è stato di certo magico, ma almeno ha regalato una piccola ma grande gioia. E, a distanza di un paio di mesi dalla nascita, Vacchi ha deciso di condividere con

La donna raccontò di essere giunta in Italia dalla Costa d’Avorio ... la donna ed il piccolo invece erano approdati a Reggio Emilia. Il commovente abbraccio tra madre e figlio Dopo ben 7 mesi, madre e ...

TORANO FESTEGGIA I 100 ANNI DI GUERINO PEPE

Un secolo di vita intensa e testimone di eventi che oggi racconta con gli occhi lucidi e commossi, nel giorno del suo centesimo compleanno. Così, GUERINO PEPE, nato il 23 dicembre 1920, lucido e con l ...

