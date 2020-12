Filippo Magnini, l’annuncio su Instagram preoccupa: “Sono angosciato” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Filippo Magnini è positivo, l’annuncio su Instagram: alta è la preoccupazione per le figlie: “Il solo pensiero mi angoscia”. Filippo Magnini è positivo, l’annuncio su Instagram mette in allarme tutti: alta è la preoccupazione per le figlie, in particolare per la piccola Mia, nata solo da pochi mesi. Il campione ha dato la notizia poco Leggi su youmovies (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è positivo,su: alta è lazione per le figlie: “Il solo pensiero mi angoscia”.è positivo,sumette in allarme tutti: alta è lazione per le figlie, in particolare per la piccola Mia, nata solo da pochi mesi. Il campione ha dato la notizia poco

zazoomblog : Filippo Magnini come sta? La sua salute ha preoccupato tutti - #Filippo #Magnini #salute #preoccupato… - publish70628725 : Covid, Filippo Magnini positivo: “Le precauzioni non bastano…” - infoitsport : Filippo Magnini positivo al Coronavirus: l’annuncio sui social - infoitsport : Bollettino Covid: positivi anche Filippo Magnini e Ilaria Bianchi [in aggiornamento] - infoitsport : Filippo Magnini positivo al Covid: “Sono preoccupato per la mia famiglia” -