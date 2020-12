Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore furioso dopo il GFVip: «Nessun contratto, solo cazzat*. Si è parlato più di me che dei concorrenti» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Flavio Briatore con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è stato un involontario protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il Grande Fratello Vip si è molto parlato di un contratto post divorzio fra l’imprenditore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Non esiste – ha svelato l’imprenditore – Su noi due sono state scritte e dette tante cazzat* e cattiverie”. Il contratto appunto non esiste, ma Flavio Briatore anche senza prendervi parte si è sentito un protagonista del Grande Fratello Vip. Dall’ingresso della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci infatti gli “accenni” su di lui non sono mancati: “Credo – ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 dicembre 2020)con la partecipazione dial Grande Fratello Vip è stato un involontario protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il Grande Fratello Vip si è moltodi unpost divorzio fra l’imprenditore e l’ex moglie: “Non esiste – ha svelato l’imprenditore – Su noi due sono state scritte e dette tantee cattiverie”. Ilappunto non esiste, maanche senza prendervi parte si è sentito un protagonista del Grande Fratello Vip. Dall’ingresso della sua ex moglieinfatti gli “accenni” su di lui non sono mancati: “Credo – ha ...

