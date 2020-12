De Paul: “Andrò via dall’Udinese, ma solo al momento giusto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un' intervista a Sky Sport in cui tocca anche il tema relativo al suo futuro: "Con il tempo sono maturato, mi vedo più tranquillo rispetto ad anni fa, sembravo pazzo. Credo di avere un atteggiamento positivo nello spogliatoio anche se a volte rompo un po'. In tv guardo tanto calcio, si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Futuro? Arriverò a giocare dei quarti di finale o delle semifinale di Champions, ma lascerò Udine solo al momento giusto, non voglio forzare i tempi" - dichiara l'argentino ai microfoni di Sky Sport - .caption id="attachment 1047797" align="alignnone" width="1024" De Paul, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo De, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un' intervista a Sky Sport in cui tocca anche il tema relativo al suo futuro: "Con il tempo sono maturato, mi vedo più tranquillo rispetto ad anni fa, sembravo pazzo. Credo di avere un atteggiamento positivo nello spogliatoio anche se a volte rompo un po'. In tv guardo tanto calcio, si può sempre imparare qualcosa di nuovo. Futuro? Arriverò a giocare dei quarti di finale o delle semifinale di Champions, ma lascerò Udineal, non voglio forzare i tempi" - dichiara l'argentino ai microfoni di Sky Sport - .caption id="attachment 1047797" align="alignnone" width="1024" De, getty images/caption ITA Sport Press.

