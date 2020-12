Covid in Basilicata, cresce numero test (+1681) e curva contagi (+167): altri 4 decessi (Di giovedì 24 dicembre 2020) POTENZA - Sale, rispetto a ieri, la curva dei contagi in Basilicata ma cresce, anche, il numero dei tamponi processati. Infatti, a fronte dei 1681 test analizzati, 167 (e fra questi 151 residenti in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020) POTENZA - Sale, rispetto a ieri, ladeiinma, anche, ildei tamponi processati. Infatti, a fronte dei 1681analizzati, 167 (e fra questi 151 residenti in ...

Covid19Dati : Dati - Basilicata 24/12/2020 Casi: 151 Tamponi: 1.681 Tasso Positività: 9,0 % Decessi: 4 Guariti: NP T.I: - 1… - LaGazzettaWeb : Covid in Basilicata, cresce numero test (+1681) e curva contagi (+167): altri 4 decessi - ScaranoVincenzo : 151 residenti in Basilicata contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore. In Val d'Agri 6 casi - - BuonoClaudio : Coronavirus in Basilicata: più tamponi e più positivi. 151 nuovi casi, 4 decessi e 79 guariti nell’ultimo giorno… - ilMetapontino : AOR San Carlo, Vaccine Day: al via la campagna vaccinale anti Covid-19 in Basilicata -