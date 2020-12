Covid-19: immunità resiste almeno per 8 mesi, lo prova uno studio australiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo studio è il risultato di una collaborazione multicentrica guidata da Menno van Zelm, del Dipartimento di Immunologia e Patologia della Monash University Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Loè il risultato di una collaborazione multicentrica guidata da Menno van Zelm, del Dipartimento di Immunologia e Patologia della Monash University

RobertoBurioni : Leggo che dopo le prime 10.000 dosi la successiva spedizione arriverà il 30 gennaio. Questo significa che dopo lo s… - myrtamerlino : Per tutti i #novax: se non facciamo il #VaccinoAntiCovid --> non raggiungiamo l'immunità di gregge --> se non ragg… - SkyTG24 : Covid-19: l'immunità dopo l'infezione dura almeno 8 mesi. Lo studio - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, #immunità dura almeno 8 mesi - FirenzePost : Covid-19: immunità resiste almeno per 8 mesi, lo prova uno studio australiano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid immunità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera