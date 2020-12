Conte probabilmente si avvale di quel requisito decisivo per Machiavelli | un’astuzia fortunata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) di Carmelo Zaccaria “Si può diventare ‘principe’ di uno Stato giovandosi del favore del popolo oppure servendosi dell’appoggio di Grandi potentati. Per pervenire alla sua guida tuttavia ci vuole molta fortuna o molta virtù”. Così argomentache poi, per scrupolo, aggiunge un altro, cioè possedere una “astuzia”. Il premier Giuseppe, sidi questa peculiarità. Egli ha capito, conoscendo sicuramente il pensiero di, che dal popolo ci si può difendere, basta non contraddirlo, mentre dai Grandi bisogna sempre stare in guardia, perché possono rivoltarsi contro e abbandonarti al tuo destino quando meno te l’aspetti. Oggi non sappiamo quanta parte della nostra classe dirigente tiene ...