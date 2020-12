Brindisi, un altro dei capi della Scu vuole collaborare (Di giovedì 24 dicembre 2020) Brindisi - Continua a perdere pezzi la Sacra Corona Unita. È di ieri l'annuncio di una nuova richiesta di collaborazione con i giudici: quella Andrea Romano, Brindisino di 34 anni, accusato di essere ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020)- Continua a perdere pezzi la Sacra Corona Unita. È di ieri l'annuncio di una nuova richiesta di collaborazione con i giudici: quella Andrea Romano,no di 34 anni, accusato di essere ...

xoxosimonaq : @Mascia92800243 Mentre lui, MTR, Andrea(e non so chi altro)cucinavano, tutti gli altri hanno fatto il Brindisi a ta… - LaGazzettaWeb : Brindisi, un altro dei capi della Scu vuole collaborare - malubor1 : RT @Teresat14547770: VICINI?ME LI SON FATTI AMICI, STASERA CENIAMO TUTTI INSIEME, NEL PARCO, CON STUFE E TENDONE( NON É LA PRIMA VOLTA, COV… - adrianobusolin : RT @Teresat14547770: VICINI?ME LI SON FATTI AMICI, STASERA CENIAMO TUTTI INSIEME, NEL PARCO, CON STUFE E TENDONE( NON É LA PRIMA VOLTA, COV… - Teresat14547770 : VICINI?ME LI SON FATTI AMICI, STASERA CENIAMO TUTTI INSIEME, NEL PARCO, CON STUFE E TENDONE( NON É LA PRIMA VOLTA,… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi altro Brindisi, un altro dei capi della Scu vuole collaborare La Gazzetta del Mezzogiorno BCL, 5ª giornata: Bamberg unica imbattuta, Brindisi sogna, Fortitudo nei guai

Il crollo della Fortitudo Bologna a Bilbao la mette spalle al muro, ormai le speranze del passaggio alle Top-16 sono bassissime. Un Harrison a livello MVP, invece, fanno sognare una Happy Casa Brindis ...

Covid Italia, bollettino 22 dicembre: 13.318 nuovi casi e 628 morti. Tasso di positività scende all'8%

Coronavirus Italia, il bollettino di martedì 22 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 13.318 (ieri 10.872). I morti sono 628 (ieri 415). Ad oggi in Italia ci ...

Il crollo della Fortitudo Bologna a Bilbao la mette spalle al muro, ormai le speranze del passaggio alle Top-16 sono bassissime. Un Harrison a livello MVP, invece, fanno sognare una Happy Casa Brindis ...Coronavirus Italia, il bollettino di martedì 22 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 13.318 (ieri 10.872). I morti sono 628 (ieri 415). Ad oggi in Italia ci ...