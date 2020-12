Verona-Inter, dove vederla. Caccia al vertice (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I nerazzurri vogliono superare il Milan prima della pausa, ma l’Hellas di Juric non farà regali di Natale Verona-Inter, dove vederla Verona-Inter, dove vederla Verona-Inter, dove vederla – Juric contro Conte sarà l’ultima sfida del 2020 per Hellas Verona e Inter. La posta in palio è importante per entrambe, per poter chiudere l’anno in bellezza, ma se i gialloblù hanno fatto sempre bene quest’anno con le grandi, facendo sempre punti, questa sera l’Inter è costretta a vincere sperando di superare il Milan in classifica e conquistare il primo posto, con i milanisti impegnati in casa contro la Lazio, squadra tutt’altro che facile da ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I nerazzurri vogliono superare il Milan prima della pausa, ma l’Hellas di Juric non farà regali di Natale– Juric contro Conte sarà l’ultima sfida del 2020 per Hellas. La posta in palio è importante per entrambe, per poter chiudere l’anno in bellezza, ma se i gialloblù hanno fatto sempre bene quest’anno con le grandi, facendo sempre punti, questa sera l’è costretta a vincere sperando di superare il Milan in classifica e conquistare il primo posto, con i milanisti impegnati in casa contro la Lazio, squadra tutt’altro che facile da ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo per preparare l'ultima sfida del 2020: mercoledì c'è #VeronaInter ??… - Inter : ?? | ARBITRO Mercoledì #VeronaInter: Giacomelli dirigerà il match del Bentegodi ?? - VarskySports : ???? Crotone 2 (Messias 2)-Parma 1 (Kucka) Juventus 0-Fiorentina 3 (Vlahovic-Alex Sandro ec-Cáceres) 1?Milan 31 2?Int… - Nadyworld1964 : @MatteDj23 Infatti questa sera è una tappa molto importante per vedere qual è la vera Inter, il Verona è la squadra… - Erik688 : Chissà il Verona se con l Inter si scansa ?? -