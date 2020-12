Un programma per trasformare la ricerca in startup e prodotti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) startup (Getty Images)Seicento innovatori coinvolti, centottanta i progetti presentati, solo venticinque quelli selezionati. Si è conclusa con un incremento della partecipazione del 20% la dodicesima edizione di Switch2Product, la call del Politecnico di Milano realizzata in collaborazione con PoliHub (l’innovation park & startup accelerator dell’università meneghina) e Deloitte. La competizione, partita a giugno, coinvolge ogni anno docenti, ricercatori e alumni dell’ateneo di piazza Leonardo da Vinci, ma è allargata agli attori dell’ecosistema. Un milione di euro il montepremi. Complesso il lavoro dei giurati, dato il potenziale tecnologico delle future imprese. Ai vincitori delle varie categorie (prevista anche una sezione dedicata al Covid 19), premi in denaro e la possibilità di accedere a percorsi personalizzati di ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020)(Getty Images)Seicento innovatori coinvolti, centottanta i progetti presentati, solo venticinque quelli selezionati. Si è conclusa con un incremento della partecipazione del 20% la dodicesima edizione di Switch2Product, la call del Politecnico di Milano realizzata in collaborazione con PoliHub (l’innovation park &accelerator dell’università meneghina) e Deloitte. La competizione, partita a giugno, coinvolge ogni anno docenti,tori e alumni dell’ateneo di piazza Leonardo da Vinci, ma è allargata agli attori dell’ecosistema. Un milione di euro il montepremi. Complesso il lavoro dei giurati, dato il potenziale tecnologico delle future imprese. Ai vincitori delle varie categorie (prevista anche una sezione dedicata al Covid 19), premi in denaro e la possibilità di accedere a percorsi personalizzati di ...

Ecco come Politecnico di Milano, PoliHub e Deloitte provano a mettere le ali all'innovazione che nasce nelle aule universitarie ...

