Trump concede la grazia a 20 persone: anche 2 finiti nello scandalo Russiagate e 4 contractor coinvolti in uccisioni di civili in Iraq (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come di consueto, i presidenti degli Stati Uniti a fine mandato concedono la grazia a un gruppo di condannati. Ma a far discutere nella decisione di Donald Trump di cancellare o commutare le pene per 20 persone, con altri provvedimenti simili che dovrebbero arrivare prima della sua uscita dalla Casa Bianca del 20 gennaio, è il fatto che nella lista figurano due persone accusate nell’ambito delle indagini sul Russiagate, quattro guardie di Blackwater implicate nell’uccisione di civili iracheni e tre Repubblicani ex membri del Congresso. Tutto dopo aver già graziato, circa un mese fa, il suo ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn, anche lui coinvolto nello scandalo. Adesso, tra i nomi indicati dal tycoon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come di consueto, i presidenti degli Stati Uniti a fine mandato concedono laa un gruppo di condannati. Ma a far discutere nella decisione di Donalddi cancellare o commutare le pene per 20, con altri provvedimenti simili che dovrebbero arrivare prima della sua uscita dalla Casa Bianca del 20 gennaio, è il fatto che nella lista figurano dueaccusate nell’ambito delle indagini sul, quattro guardie di Blackwater implicate nell’uccisione diiracheni e tre Repubblicani ex membri del Congresso. Tutto dopo aver giàto, circa un mese fa, il suo ex consigliere alla sicurezza nazionale Michael Flynn,lui coinvolto. Adesso, tra i nomi indicati dal tycoon ...

