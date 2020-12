Treno travolge un gruppo di ragazzi nel savonese, ci sono due morti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione ferroviaria di Quiliano nel savonese. Due ragazzi di nazionalità curda sono morti, dopo essere stati travolti da un Treno, il 3042 Milano-Albenga, a poco meno di un chilometro dalla stazione ferroviaria di Quiliano nel savonese. Intorno alla mezzanotte, il Treno regionale ha travolto un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione ferroviaria di Quiliano nel. Duedi nazionalità curda, dopo essere stati travolti da un, il 3042 Milano-Albenga, a poco meno di un chilometro dalla stazione ferroviaria di Quiliano nel. Intorno alla mezzanotte, ilregionale ha travolto un L'articolo NewNotizie.it.

Corriere : Liguria, treno regionale travolge un gruppo di migranti: due morti - AntigoneCris : RT @francescatotolo: La buona accoglienza del governo #Conte che fa sbarcare i #migranti e poi, dopo aver consegnato un foglio di via, perm… - rudy_matrix : RT @francescatotolo: La buona accoglienza del governo #Conte che fa sbarcare i #migranti e poi, dopo aver consegnato un foglio di via, perm… - Nonnadinano : RT @Avvenire_Nei: Migranti Treno travolge gruppo di profughi nel savonese, due morti - EmiSilver1 : RT @francescatotolo: La buona accoglienza del governo #Conte che fa sbarcare i #migranti e poi, dopo aver consegnato un foglio di via, perm… -