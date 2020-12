Si suicida in videochiamata davanti alla figlia di sei anni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roberta Damiata Una terribile tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Canavese vicino a Torino. Un uomo di 53 anni si è suicidato durante una videochiamata con la figlia di sei anni, per vendicarsi della moglie Un gesto terribile quello compiuto da un padre che si è suicidato davanti alla figlia di appena sei anni per punire l'ex compagna colpevole a suo dire di aver causato la sua infelicità. Il dramma familiare di cui si viene a conoscenza solo ora è accaduto domenica 20 dicembre. L’uomo, 53 anni di un paese vicino a Torino, ha deciso di farla finita puntandosi alla tempia una Beretta calibro 6,35 che deteneva illegalmente e ha premuto il grilletto mentre ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roberta Damiata Una terribile tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Canavese vicino a Torino. Un uomo di 53si èto durante unacon ladi sei, per vendicarsi della moglie Un gesto terribile quello compiuto da un padre che si ètodi appena seiper punire l'ex compagna colpevole a suo dire di aver causato la sua infelicità. Il dramma familiare di cui si viene a conoscenza solo ora è accaduto domenica 20 dicembre. L’uomo, 53di un paese vicino a Torino, ha deciso di farla finita puntandositempia una Beretta calibro 6,35 che deteneva illegalmente e ha premuto il grilletto mentre ...

