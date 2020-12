Ricordate così Tish di Amici? Dimenticatela: come si fa vedere adesso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Impossibile per voi non ricordarvi dell’artista Tish, protagonista ad ‘Amici’ nel 2017-2018. Il suo vero nome è Tijana Boric e in queste ore è ritornata alla ribalta grazie ad una novità musicale. Ha infatti presentato ufficialmente il suo nuovo brano che si intitola ‘Rido Male’. Ma tutti non hanno potuto fare a meno di notare un cambiamento radicale nel suo look. La ragazza resta di una bellezza incredibile, ma ha voluto decisamente svoltare e si è presentata in maniera inedita. Ciò che è rimasto identico sono esclusivamente i suoi inconfondibili puntini sotto gli occhi. Quando le hanno posto la domanda su questa sua caratteristica, lei ha risposto che non si tratta di un simbolo particolare, che ha un preciso significato. Ha scelto di metterli sul suo viso esclusivamente per un fattore di tipo estetico. Aveva voglia di farsi notare per un tratto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Impossibile per voi non ricordarvi dell’artista, protagonista ad ‘’ nel 2017-2018. Il suo vero nome è Tijana Boric e in queste ore è ritornata alla ribalta grazie ad una novità musicale. Ha infatti presentato ufficialmente il suo nuovo brano che si intitola ‘Rido Male’. Ma tutti non hanno potuto fare a meno di notare un cambiamento radicale nel suo look. La ragazza resta di una bellezza incredibile, ma ha voluto decisamente svoltare e si è presentata in maniera inedita. Ciò che è rimasto identico sono esclusivamente i suoi inconfondibili puntini sotto gli occhi. Quando le hanno posto la domanda su questa sua caratteristica, lei ha risposto che non si tratta di un simbolo particolare, che ha un preciso significato. Ha scelto di metterli sul suo viso esclusivamente per un fattore di tipo estetico. Aveva voglia di farsi notare per un tratto ...

valefesta84 : RT @Stefani10421694: DATO CHE SI GIUSTIFICA È STATA SICURAMENTE RICHIAMATA DAL #GFVIP MA SECONDO LORO SIAMO SCEMI? NO COSÌ GIUSTO PER CHI… - GagaGurlxo : RT @Stefani10421694: DATO CHE SI GIUSTIFICA È STATA SICURAMENTE RICHIAMATA DAL #GFVIP MA SECONDO LORO SIAMO SCEMI? NO COSÌ GIUSTO PER CHI… - Stefani10421694 : DATO CHE SI GIUSTIFICA È STATA SICURAMENTE RICHIAMATA DAL #GFVIP MA SECONDO LORO SIAMO SCEMI? NO COSÌ GIUSTO PER… - SO0YOUNGGIRL : se mettete like vi dico cosi ricordate quando vi trovo in tl don't let this flop???? - emesarf18 : Se la mettete così....ricordate però che avete iniziato voi eh. #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate così Vi ricordate Piperno? Voleva diventare Philip Roth, ma... Pangea.news