Natale, la soluzione “alla tedesca” di Bolzano: “Libertà di movimento e via libera agli incontri in famiglia. Ma no a tavolate” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Abbiamo la necessità di spiegare ancora, forse, la nostra scelta per quanto riguarda il periodo natalizio. Si è parlato di una via autonoma, però ovviamente questa scelta non è fine a sé stessa solo per fare diversamente. L’obiettivo era quello di avere una regolamentazione uniforme per tutto il periodo per non dover girare con il calendario in tasca”, così il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in conferenza stampa, spiegando le nuove regole di Natale, valide per tutto il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, senza diversificazioni. Nel territorio altoatesino, infatti, si è optato per una soluzione “alla tedesca”, non seguendo quindi le regole nazionali. Bar e ristoranti saranno chiusi, così come i negozi, con eccezioni per i codici Ateco speculari a quelli italiani. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Abbiamo la necessità di spiegare ancora, forse, la nostra scelta per quanto riguarda il periodo natalizio. Si è parlato di una via autonoma, però ovviamente questa scelta non è fine a sé stessa solo per fare diversamente. L’obiettivo era quello di avere una regolamentazione uniforme per tutto il periodo per non dover girare con il calendario in tasca”, così il presidente della Provincia autonoma diArno Kompatscher in conferenza stampa, spiegando le nuove regole di, valide per tutto il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, senza diversificazioni. Nel territorio altoatesino, infatti, si è optato per una”, non seguendo quindi le regole nazionali. Bar e ristoranti saranno chiusi, così come i negozi, con eccezioni per i codici Ateco speculari a quelli italiani. Ma ...

E anche quest’anno sono arrivate le vacanze di Natale. Ieri ultimo giorno di scuola ... le restanti nel pomeriggio. So che è una soluzione invisa a molti colleghi, perché in tanti casi ...

