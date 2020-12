«Natale in casa Cupiello» con Castellitto divide il pubblico: i classici sono (davvero) intoccabili? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da piccoli ci insegnano che i classici sono intoccabili, opere sulle quali è giusto non rimettere mano per rispetto di chi le scritte e coltivate come se fossero le piante di una serra di forzatura. Quanto, però, è vera questa sacralità dell’inviolabile e quanto, soprattutto, è giusto spingersi oltre per cercare di riaggiornare un classico senza tempo? Una parte di questo dibattito lo abbiamo assaporato la sera del 22 dicembre, quando Raiuno ha trasmesso la versione di Natale in casa Cupiello, una delle commedie più riuscite e famose di Eduardo De Filippo, firmata da Edoardo De Angelis. Smontata l’impostazione teatrale, l’opera ha assunto le sembianze di un vero e proprio film che, pur contando su un cast di prim’ordine, ha lasciato perplessi i puristi del primo Eduardo, convinti che questo aggiornamento non sia stato all’altezza dell’originale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da piccoli ci insegnano che i classici sono intoccabili, opere sulle quali è giusto non rimettere mano per rispetto di chi le scritte e coltivate come se fossero le piante di una serra di forzatura. Quanto, però, è vera questa sacralità dell’inviolabile e quanto, soprattutto, è giusto spingersi oltre per cercare di riaggiornare un classico senza tempo? Una parte di questo dibattito lo abbiamo assaporato la sera del 22 dicembre, quando Raiuno ha trasmesso la versione di Natale in casa Cupiello, una delle commedie più riuscite e famose di Eduardo De Filippo, firmata da Edoardo De Angelis. Smontata l’impostazione teatrale, l’opera ha assunto le sembianze di un vero e proprio film che, pur contando su un cast di prim’ordine, ha lasciato perplessi i puristi del primo Eduardo, convinti che questo aggiornamento non sia stato all’altezza dell’originale.

