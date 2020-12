Napoli, Gattuso: “Teniamoci stretto il pari. Periodo difficile per la squadra e per me” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Napoli frena contro il Torino. La formazione azzurra perde terreno prezioso nella lotta per la Champions nei confronti della Roma.caption id="attachment 1056075" align="alignnone" width="5568" Gattuso, Getty Images/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso commenta il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Siamo arrivati scarichi e stanchi con tanti giocatori affaticati fisicamente. Ci teniamo stretto questo punto. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando. Ci mancano giocatori importanti. Quando si gioca ogni tre giorni ci può stare. Teniamoci stretto questo pareggio e guardiamo avanti. Sentenza Coni? Servono muscoli e testa pronta. Da dieci giorni non sono me stesso. Voglio fare un appello ai ragazzi: non bisogna ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilfrena contro il Torino. La formazione azzurra perde terreno prezioso nella lotta per la Champions nei confronti della Roma.caption id="attachment 1056075" align="alignnone" width="5568", Getty Images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gennarocommenta il momento della suaai microfoni di Sky Sport: "Siamo arrivati scarichi e stanchi con tanti giocatori affaticati fisicamente. Ci teniamoquesto punto. Dobbiamo capire cosa non sta funzionando. Ci mancano giocatori importanti. Quando si gioca ogni tre giorni ci può stare.questo pareggio e guardiamo avanti. Sentenza Coni? Servono muscoli e testa pronta. Da dieci giorni non sono me stesso. Voglio fare un appello ai ragazzi: non bisogna ...

manu67915486 : @erosazzurro fu gattuso stesso a dire che anche se manca lucidità fisica, non deve mai mancare quella mentale. Ed è… - Mau_Des : @SpudFNVPN GATTUSO VIA DA NAPOLI STASERA STESSO !!!! - baxxi3 : RT @terribile76: Gattuso: 'Napoli stanco oggi' Certo. Dopo i festeggiamenti di ieri - RobyGuarino : RT @augustociardi75: #Gattuso si conferma una persona di grande spessore. Parla del suo problema di salute non dimenticando di dare un cons… - Giustiziere1926 : Nelle condizioni di Gattuso molti di voi babbuini sareste stati nel letto col pappagallo per pisciare e la pala per… -