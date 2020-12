Juve-Napoli non giocata per il Covid: i giudici cancellano il 3-0 a tavolino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso dei napoletani ribaltando i verdetti di primo e secondo grado: niente vittoria a tavolino per i bianconeri e partita da rigiocare Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso dei napoletani ribaltando i verdetti di primo e secondo grado: niente vittoria aper i bianconeri e partita da rigiocare

ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - ZZiliani : Disperato per aver dovuto espellere #Cuadrado (ma gliel’ha detto il VAR), #LaPenna fischia solo punizioni per la Ju… - realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - Frances44593267 : @RealPiccinini @MarcoMacagnino5 Fino ad una settimana fa ci mettevate il napoli, ora dopo 2 sconfitte con Inter e L… - giamm29 : RT @ZZiliani: Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà squalifica… -