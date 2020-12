Intascava soldi di anziani a lui affidati: nei guai ex assessore Pavia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pavia, 23 dicembre 2020 - Beni mobili e immobili per oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Pavia a Sergio Contrini, 65 anni, ex assessore ai ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 dicembre 2020), 23 dicembre 2020 - Beni mobili e immobili per oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza dia Sergio Contrini, 65 anni, exai ...

zazoomblog : Intascava soldi di anziani a lui affidati: nei guai ex assessore Pavia - #Intascava #soldi #anziani #affidati: - vogliocondurre : @tpwkjade No vabbè, tra simone fan di Tommaso che si intascava i soldi e mandava gli aerei da parte sua e questa ch… - catania_turi : Red c è sempre la pecora nera,anche nei vigili del fuoco a catania ci fu un caso di un pompiere che faceva truffe a… - ValerioWho83 : @antitrust_it @MISE_GOV Ovvero quello che il @Codacons ha fatto durante il lock down, reclamizzando una raccolta fo… - MovPopulistaIta : RT @GarauSilvana: @LaNotiziaTweet Come macchinette mangia soldi, una marea di soldi..... Lavoro in parlamento inventato per assicurarsi gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Intascava soldi Intascava soldi di anziani a lui affidati: nei guai ex assessore Pavia / VIDEO Il Giorno Intascava soldi di anziani a lui affidati: nei guai ex assessore Pavia / VIDEO

Pavia, 23 dicembre 2020 - Beni mobili e immobili per oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Pavia a Sergio Contrini, 65 anni, ex assessore ai serviz ...

Operazione Kamaraton: 39 indagati a processo

CAMEROTA. Per 39 indagati coinvolti nell’inchiesta Kamaraton il 4 marzo del prossimo anno inizierà il processo. Sono stati tutti rinviati a giudizio al termine dell’udienza preliminare che si è svolta ...

Pavia, 23 dicembre 2020 - Beni mobili e immobili per oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Pavia a Sergio Contrini, 65 anni, ex assessore ai serviz ...CAMEROTA. Per 39 indagati coinvolti nell’inchiesta Kamaraton il 4 marzo del prossimo anno inizierà il processo. Sono stati tutti rinviati a giudizio al termine dell’udienza preliminare che si è svolta ...