Ilaria Cucchi rischia il processo dopo la querela di Salvini | “Andrò in tribunale a testa alta”

"Io e Matteo Salvini siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come 'persona offesa'". Ad annunciarlo con un post su Facebook è Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, giovane romano morto nel 2009 nell'ospedale penitenziario Pertini. Una vicenda per la quale due carabinieri sono stati condannati per omicidio preterintenzionale con una sentenza della Corte d'Assise di Roma pronunciata a novembre 2019. Nel post, Ilaria Cucchi include la foto dell'atto di citazione dinanzi al tribunale di Milano. Il leader della Lega Matteo Salvini ha querelato Ilaria Cucchi perché lo aveva definito "uno sciacallo"

