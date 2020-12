Il Pranzo di Natale staffetta alla solidarietà

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Manuela Morandi L’iniziativa viene promossa, come ogni anno, da Prison Fellowship Italia, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione “Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo” onlus, con il patrocinio del Ministero di Giustizia Anche quest’anno, nonostante i grandi limiti imposti dpandemia, si è svolta, in forma ridotta, l’edizione 2020 di “L’ALTrA Cucina... per und’Amore” in 3 Istituti penitenziari d’Italia, Castelfranco Emilia, Cagliari e Salerno. L’iniziativa viene promossa, come ogni anno, da Prison Fellowship Italia, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione “Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo” onlus, con il patrocinio del Ministero di Giustizia. Lo scopo del progetto è, da sempre e specialmente in questo tempo così sofferto, quello di richiamare l’attenzione di tutti sulla condizione della ...