Gruppo Sesa acquista azienda software ERP Me.R.Sy

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ilha sottoscritto tramite Var Group, a capo del settoree System Integration di, un accordo vincolante con Diebold NIxdorf Italia (divisione italiana della multinazionale Diebold Nixdorf, specializzata in soluzioni e servizi per il settore Retail e Banking), per l’acquisto del ramo diERP Me.R.Sy (Merchandise Retail System), con efficacia dal 1 gennaio 2021. Il ramo diMer.R.Sy include 19 dipendenti specializzati operanti sul territorio dell’Italia centrosettentrionale e la proprietà delapplicativo ERP Me.R.Sy, con una customer base di imprese appartenenti al mercato Retail della Distribuzione Organizzata, ricavi annuali per 4 milioni, cEbitda margin di circa il 15% dei ...