Esercitazione francese a Gibuti Parigi sogna in grande

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il comando strategico dell’Armée de l’Air ha compiuto nei giorni scorsi una missione complessa. Cinque caccia Rafale sono decollati dall’aeroporto di Saint-Dizier, nell’Alta Marna, per simulare un attacco a. Accompagnati da uno dei nuovi Airbus A330 MRTT e due Stratotsnker KC-135 per le operazioni di rifornimento in volo e da un Boeing E3-F Awacs che aveva il compito di fare ponte di comunicazione tra la base e la missione, due Rafale C hanno simulato la copertura, altri tre in versione B hanno penetrato le ipotetiche difese nemiche piazzate nella Base 188, avampostonel Corno d’Africa. La missione, ribattezzata “Minotaure” è durata oltre 10 ore e ha coperto 8000 chilometri. #Minotaure Retour en images sur l’opération Minotaure, mission de démonstration capacitaire de projection des forces aériennes stratégiques (FAS), menée le 15 ...

