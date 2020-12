Dal Consiglio dei ministri via libera al decreto Milleproroghe - Dagli sfratti ad autostrade, dalle patenti alla Cigs ex Ilva (Di giovedì 24 dicembre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Milleproroghe . Tante le misure contenute nella bozza: Dagli sfratti ad autostrade, dalle patenti alla Cigs ex Ilva. Viene prorogato poi il diritto dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020) Viadeldeial. Tante le misure contenute nella bozza:adex. Viene prorogato poi il diritto dei ...

GiovanniToti : Un caffè al volo prima di rientrare in Consiglio regionale. Da domani purtroppo bar e ristoranti, con le nuove misu… - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - massimomartini : Roma 23 dic. Adnkronos - Il generale Teo Luzi e' stato designato dal Consiglio dei ministri nuovo Comandante genera… - fuorirosso : Zona rossa si possono andare a trovare gli amici ma un genitore anziano solo fuori regione non e possibile visitarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Consiglio LAZIO: APPROVATA LEGGE DI STABILITÀ DAL CONSIGLIO REGIONALE Latina Tu Dal Consiglio dei ministri via libera al decreto Milleproroghe | Dagli sfratti ad autostrade, dalle patenti alla Cigs ex Ilva

Prorogato il diritto dei genitori con figli under 14 di lavorare in smart working fino alla fine dello stato di emergenza ...

Lazio, approvate leggi di Stabilità e di Bilancio

Confermato il fondo “taglia tasse” da 344 milioni. Interventi per imprese e famiglie colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza Covid Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Bu ...

Prorogato il diritto dei genitori con figli under 14 di lavorare in smart working fino alla fine dello stato di emergenza ...Confermato il fondo “taglia tasse” da 344 milioni. Interventi per imprese e famiglie colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza Covid Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Bu ...