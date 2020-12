Coronavirus | Banfi | ‘sì a vaccino in diretta anche con mia figlia e nipoti’ 

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Certo che sono favorevole alcontro il Covid. Non solo: lo farei inassieme a miae ai miei nipoti, in modo da coinvolgere tutte le generazioni”. Così, all’Adnkronos, Linosulcontro il Covid e l’eventualità di farlo intv o sui social. “Aspettereiqualche mese, finché fosse disponibile per i più piccoli, pur di farlo tutti insieme: sarebbe un messaggio importante da dare a ogni classe d’età, ha aggiunto il comico pugliese. “In generale, sono favorevole ai vaccini: sono trent’anni che io e mia moglie facciamo quello contro l’influenza e da quest’anno faccioquello, forse poco conosciuto, contro la polmonite”, ha concluso. Funweek.

ItaTvfan : speriamo che questo #coronavirus sia meno intelligente di alcuni politici italiani...che si inventano balle per eva… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Banfi

Adnkronos

CARONNO PERTUSELLA – Per l’emergenza coronavirus molti eventi in vista del Natale sono stati ovunque cancellati o rimandati, a Caronno Pertusella ci sarà però “La via dei ...Come cambierà l’export del vino, quando riprenderà il canale Horeca, l’e-commerce è davvero la soluzione per uscire dalla crisi generata dalla pandemia?