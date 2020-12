Calciomercato – Inter | si pensa anche al futuro | piace Mikkel Damsgaard della Sampdoria La strategia

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oltre a rinforzare la squadra per concludere al meglio questa stagione, nel mercato di gennaio in casasi penseràa quello che sarà il. In tal senso, secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, il club nerazzurro ha messo nel mirino il centrocampista danese classe 2000. “L’valuta se “bloccare” per giugno il talento daneseSamp a cui potrebbe essere girato in prestito Nainggolan (se non si troverà l’accordo con il Cagliari, sua prima scelta) e Vecino a cui serve trovare un club che gli permetta di ritrovare confidenza con il campo visto che non gioca proprio dai venti minuti con il Verona nella sfida di luglio”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da ...