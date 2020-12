Aston Martin chiude il programma ufficiale GTE Pro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il mondiale FIA WEC perde un pezzo importante nell’Aston Martin, che oggi annuncia l’interruzione del programma ufficiale GTE Pro. Si tratta di un colpo duro per la serie iridata, dato che si tratta dei campioni in carica, piloti e costruttori, della categoria. Inoltre, la casa britannica è vincitrice della 24 ore di Le Mans, e non soltanto nella GTE Pro. Infatti, una Vantage si è portata a casa anche il successo nella categoria GTE Am, grazie ai servigi del team inglese TF Sport. Aston lascia il campionato dopo 9 anni, 7 stagioni, 9 titoli di classe e 47 vittorie. E due versioni della Vantage.Nel 2021 Aston Martin proseguirà l’impegno nella World Challenge, l’Intercontinental GT Challenge, la SuperGT e l’IMSA Weathertech Series, dando pieno supporto ai team ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il mondiale FIA WEC perde un pezzo importante nell’, che oggi annuncia l’interruzione delGTE Pro. Si tratta di un colpo duro per la serie iridata, dato che si tratta dei campioni in carica, piloti e costruttori, della categoria. Inoltre, la casa britannica è vincitrice della 24 ore di Le Mans, e non soltanto nella GTE Pro. Infatti, una Vantage si è portata a casa anche il successo nella categoria GTE Am, grazie ai servigi del team inglese TF Sport.lascia il campionato dopo 9 anni, 7 stagioni, 9 titoli di classe e 47 vittorie. E due versioni della Vantage.Nel 2021proseguirà l’impegno nella World Challenge, l’Intercontinental GT Challenge, la SuperGT e l’IMSA Weathertech Series, dando pieno supporto ai team ...

