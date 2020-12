Ariadna Romero ammette il suo ritocchino | “Non mi piacevo”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La bellissima modella cubana, ex compagna del gieffino Pierpaolo Pretelli,il perché ha rifatto il seno. E’ dolcissima e bellissimache in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Diva e Donna ha spiegato per quale motivo ha rifatto il seno. Un complesso che non la faceva sentire bene con se L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

E' la seconda volta che mi torna in due anni e mezzo. Quando uscirò dovrò capire". Ospite a Barbara D'Urso Ariadna Romero ha affermato che Pretelli in realtà non è ancora innamorato di lei. Ha ...