Addio scudetto Mughini distrutto dopo Juve-Fiorentina | Boiate e arbitro da quattro soldi

"La Juventus è uscita dal giro dello scudetto". Un drastico Giampiero Mughini commenta su Dagospia il disastroso martedì bianconero: prima la sentenza del giudice sportivo che impone di giocare la partita contro il Napoli vinta a tavolino, quindi la clamorosa sconfitta interna 3-0 contro la pericolante Fiorentina di Prandelli. In tutto, di fatto, 6 punti persi nel giro di poche ore. Certo, la partita con i viola è stata decisa di fatto da pochi episodi: "una boiata in difesa" sul primo gol, l'espulsione di Cuadrado, quella mancata di Borja Valero, "il solito arbitro da quattro soldi che non concede due rigoretti alla Juve che ci sta provando a pattare la partita". Proteste per l'arbitraggio? Mughini sottolinea polemicamente: "Cose che ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio scudetto Juve umiliata in casa dalla Fiorentina, lo scudetto è andato. Il 'maestro' Pirlo colpevole, Bonucci complice Calciomercato.com Juve, Pirlo: "Con un approccio così si fanno brutte figure. Scudetto? Favorite Inter e Milan"

(Sport Mediaset) Infatti il fenomeno portoghese arrivato per vincere l’ambito trofeo europeo potrebbe decidere di dire addio ai bianconeri in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Juve umiliata in casa dalla Fiorentina, lo scudetto è andato. Il 'maestro' Pirlo colpevole, Bonucci complice

La Juve butta tutto in mezza giornata perdendo sei punti (e prendendo tre gol) per una partita che si dovrà giocare (Juve-Napoli prima assegnata a tavolino) e in un’altra che non gioca perché c’è una ...

Infatti il fenomeno portoghese arrivato per vincere l'ambito trofeo europeo potrebbe decidere di dire addio ai bianconeri in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali. La Juve butta tutto in mezza giornata perdendo sei punti (e prendendo tre gol) per una partita che si dovrà giocare (Juve-Napoli prima assegnata a tavolino) e in un'altra che non gioca perché c'è una ...