Una timida riforma | insufficiente contro il razzismo sistemico

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ladei Decreti Sicurezza segna alcuni timidi passi in avanti. Tuttavia, per far fronte alodierno – che si manifesta tanto nel discorso pubblico, quanto nella pratica istituzionale – servirebbe molto di più. Forse sarebbe stato troppo ambizioso (ma soprattutto ingenuo) aspettarsi che questa condizione cambiasse sotto lo stesso premier che ha condotto il governo più a destra della storia del paese. Così come poco c’era da aspettarsi da un partito nazional-populista come il M5S e da un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.