Rinnovo Inzaghi | serve un rilancio di Lotito | trattativa aperta

ROMA - La Lazio lavora al Rinnovo di Simone Inzaghi . Il tecnico è in scadenza a giugno 2021, Lotito in prima persona sta conducendo la trattativa con il suo pupillo. Giovedì 9 dicembre il primo vero ...

