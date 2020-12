Peter Jackson racconta i Fab Four con ‘The Beatles | Get Back’

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 dicembre 2020) L'energia, la magia e la genialità deiti dall'acclamato registache ha rilasciato le prime esclusive immagini del suo documentario "The: Get Back" per i fan di tutto il mondo. Lo speciale contenuto di 5 minuti è disponibile su The.com e in streaming su Disney+. "Volevamo fare una sorpresa per le feste ai fan deidi tutto il mondo, così abbiamo preparato questo speciale contenuto di cinque minuti del film The: Get Back", ha affermato. "Speriamo che porti un sorriso e un po di gioia in questo momento difficile in cui ce n'è molto bisogno". The: Get Back arriverà nelle sale cinematografiche americane il 27 agosto 2021.The ...