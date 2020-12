"Noi non la votiamo". Berlusconi fa sul serio e invoca Mattarella: legge di Bilancio? Per Conte si mette male (Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo dovrà fare i conti con un altro ostacolo: la legge di Bilancio. Questo almeno stando alle parole di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, oltre ad aver ribadito che il suo partito non sosterrà mai l'esecutivo di Giuseppe Conte, mette le mani avanti: "Noi non potremo ovviamente votare una legge di Bilancio di cui non condividiamo le linee generali, né la fiducia ad un governo lontanissimo da noi, ma possiamo dirci soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto per il lavoro autonomo, per le partite Iva, per i professionisti, per i commercianti e gli artigiani, per le categorie che più hanno sofferto le conseguenze della crisi". Le parole del Cavaliere, in occasione degli auguri di Natale agli azzurri, piombano su un premier già alle prese con i malumori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo dovrà fare i conti con un altro ostacolo: ladi. Questo almeno stando alle parole di Silvio. Il leader di Forza Italia, oltre ad aver ribadito che il suo partito non sosterrà mai l'esecutivo di Giuseppele mani avanti: "Noi non potremo ovviamente votare unadidi cui non condividiamo le linee generali, né la fiducia ad un governo lontanissimo da noi, ma possiamo dirci soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto per il lavoro autonomo, per le partite Iva, per i professionisti, per i commercianti e gli artigiani, per le categorie che più hanno sofferto le conseguenze della crisi". Le parole del Cavaliere, in occasione degli auguri di Natale agli azzurri, piombano su un premier già alle prese con i malumori ...

Pontifex_it : Gesù non aspetta che diventiamo buoni per amarci, ma si dona gratuitamente a noi. - matteosalvinimi : ??Anticorpi monoclonali, prodotti in Italia ma da noi non utilizzabili. Paradossale e assurdo, saremmo potuti essere… - borghi_claudio : Vedo tratti comuni. Gli altri nominano gente loro che una volta nominata milita a loro supporto. Noi nominiamo il c… - morganevermind : RT @vpervincenzo: #JuveNapoli sentenza ribaltata. Che fessi interisti e milanisti a giocare lo stesso nonostante i positivi. Poi hanno pure… - eia58 : RT @NatMarmo: E cmq sulle elezioni anticipate non decidono Franceschini, Salvini o la Meloni. Noi ci fidiamo di Mattarella. -