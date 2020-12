Napoli | avv Grassani | “Sovvertito un pregiudizio da una sentenza storica”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilpotrà rigiocare la partita con la Juventus dopo la decisione di questo pomeriggio del Collegio di Garanzia del Coni. L'avv. del club campano Mattia, ha commentato laai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Giustizia è fatta,. Ho appena sentito il Presidente De Laurentiis: soddisfatto, giusto così. E' una, il terzo grado ha ribaltato i precedenti due. E' un risultato di grande giustizia che ristabilisce il principio che le partite vanno giocate sul campo. Non si può rischiare la salute per giocare una partita di calcio. E' una vittoria di Davide contro Golia, nel senso che tutti ci davano per perdenti mentre il CONI ci ha dato ragione con un verdetto secco ed inappellabile. Il verdetto ...