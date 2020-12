Mutazione, l'origine (e un problema) (Di martedì 22 dicembre 2020) Redazione Animale o immunodepresso. Forse più diffusa di quanto sappiamo La variante inglese del coronavirus circola già da un mese. Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa Mutazione. Il che indica che si è già «verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione». Lo spiega il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito. Per il momento non ci sono evidenze che la variante del virus Sars-CoV-2 possa compromettere l'efficacia dei vaccini e l'attendibilità delle diagnosi con i test. Però l'azione di controllo nei vari Paesi deve essere strettissima. In un documento di 13 pagine pubblicato sul suo sito l'Ecdc, ha scritto la storia della «variante ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Redazione Animale o immunodepresso. Forse più diffusa di quanto sappiamo La variante inglese del coronavirus circola già da un mese. Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa. Il che indica che si è già «verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione». Lo spiega il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito. Per il momento non ci sono evidenze che la variante del virus Sars-CoV-2 possa compromettere l'efficacia dei vaccini e l'attendibilità delle diagnosi con i test. Però l'azione di controllo nei vari Paesi deve essere strettissima. In un documento di 13 pagine pubblicato sul suo sito l'Ecdc, ha scritto la storia della «variante ...

Entrambi, romana di 42 anni lei e 45enne di origini britanniche lui, sono positivi e asintomatici. Ma la mutazione riscontrata sul genoma del virus è stata finora verificata soltanto sulla donna ...

Due persone di origine italiana, ma che vivono in Inghilterra, hanno fatto rientro in un piccolo paese della provincia di Cosenza per le festività natalizie, arrivando in Italia prima del blocco dei v ...

Entrambi, romana di 42 anni lei e 45enne di origini britanniche lui, sono positivi e asintomatici. Ma la mutazione riscontrata sul genoma del virus è stata finora verificata soltanto sulla donna ...Due persone di origine italiana, ma che vivono in Inghilterra, hanno fatto rientro in un piccolo paese della provincia di Cosenza per le festività natalizie, arrivando in Italia prima del blocco dei v ...