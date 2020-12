Manovra: Bruno Bossio-Navarra, 'bene norma per risarcimento imputati assolti' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "È un piccolo ma significativo atto di riforma l'approvazione della norma che prevede il risarcimento delle spese legali agli imputati che vengono assolti con sentenza definitiva". È quanto hanno dichiarato i deputati PD, Enza Bruno Bossio e Pietro Navarra, che hanno sottoscritto l'emendamento, di cui primo firmatario è l'onorevole Enrico Costa, approvato nei giorni scorsi alla Camera in sede di conversione parlamentare della legge di bilancio. "La norma prevede un rimborso fino a 10.500 euro. Per il momento, il relativo capitolo di spesa è stato finanziato con 8 milioni di euro. È una norma che oggettivamente tende a ristabilire un equilibrio tra il ruolo della accusa e quello della difesa - hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "È un piccolo ma significativo atto di riforma l'approvazione dellache prevede ildelle spese legali agliche vengonocon sentenza definitiva". È quanto hanno dichiarato i deputati PD, Enzae Pietro, che hanno sottoscritto l'emendamento, di cui primo firmatario è l'onorevole Enrico Costa, approvato nei giorni scorsi alla Camera in sede di conversione parlamentare della legge di bilancio. "Laprevede un rimborso fino a 10.500 euro. Per il momento, il relativo capitolo di spesa è stato finanziato con 8 milioni di euro. È unache oggettivamente tende a ristabilire un equilibrio tra il ruolo della accusa e quello della difesa - hanno ...

