Lo strano caso dei voli per il Regno Unito: no a quelli diretti ma sì a quelli con scalo (Di martedì 22 dicembre 2020) “Siamo una famiglia con il volo previsto per oggi da Londra a Roma, ovviamente cancellato siamo senza casa, lavoro, macchina e senza possibilità di andare in albergo…”. Questo è solo uno dei tantissimi messaggi pervenuti alla redazione di TPI e che fanno riferimento al caos scoppiato dal pomeriggio di domenica 20 dicembre, quando è stato deciso lo stop ai voli che arrivano dal Regno Unito come misura cautelare per fermare il contagio con la nuova variante aggressiva del Covid emersa nella capitale britannica e nel sud-est del Paese. Dopo la scoperta della variante del Covid-19 individuata nel Paese fresco di Brexit, il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza flash che ha improvvisamente chiuso il traffico aereo lasciando però centinaia e migliaia di connazionali bloccati nel Regno Unito. Italiani ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) “Siamo una famiglia con il volo previsto per oggi da Londra a Roma, ovviamente cancellato siamo senza casa, lavoro, macchina e senza possibilità di andare in albergo…”. Questo è solo uno dei tantissimi messaggi pervenuti alla redazione di TPI e che fanno riferimento al caos scoppiato dal pomeriggio di domenica 20 dicembre, quando è stato deciso lo stop aiche arrivano dalcome misura cautelare per fermare il contagio con la nuova variante aggressiva del Covid emersa nella capitale britannica e nel sud-est del Paese. Dopo la scoperta della variante del Covid-19 individuata nel Paese fresco di Brexit, il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza flash che ha improvvisamente chiuso il traffico aereo lasciando però centinaia e migliaia di connazionali bloccati nel. Italiani ...

disinformatico : Lo strano caso di Susanna Gallesi, la medium “certificata dall'Università di Pavia” secondo @pomeriggio5… - LadyValentina14 : @saby2303 @LucaB710 @AvvBiancoNero Infatti questa è sempre stata la vs linea di difesa. Chiamavano tutti gli arbit… - Thepapa14 : RT @Bgbarby0: Ma guarda un po che strano, hanno individuato il primo caso di covid 2021 in Inghilterra... Proprio adesso che siamo a ridos… - Gioo_Gioo00 : @deprexione Marcovaldo è carino, leggero, ma alcuni capitoli ti fanno riflettere. Lo strano caso del dottor Jekyll… - Bgbarby0 : Ma guarda un po che strano, hanno individuato il primo caso di covid 2021 in Inghilterra... Proprio adesso che sia… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Zanzibar, lo strano caso dell’Isola senza covid da maggio che cura il virus con preghiere ed erbe Fanpage.it “Censurate” le Iene sul caso-Quaglia: questa sera non andrà in onda. Ma loro: “Non ci arrendiamo”

E’ un Paese ben strano l’Italia. Capita che un imprenditore, nella fattispecie vercellese, venga messo alla gogna dai media per nove anni a causa di accuse (definite finalmente dagli stessi pm “invero ...

Natale 2020: il rischio di consolarsi con il cibo. Come restare in forma

«Il pranzo di questo strano Natale non sarà certo pantagruelico ... Il pranzo di Natale resta un momento di gioia e condivisione, anche se con tutti i limiti del caso». E alla fine la dottoressa ...

E’ un Paese ben strano l’Italia. Capita che un imprenditore, nella fattispecie vercellese, venga messo alla gogna dai media per nove anni a causa di accuse (definite finalmente dagli stessi pm “invero ...«Il pranzo di questo strano Natale non sarà certo pantagruelico ... Il pranzo di Natale resta un momento di gioia e condivisione, anche se con tutti i limiti del caso». E alla fine la dottoressa ...