Liverpool, tutto per convincere Salah a restare: pronto rinnovo a cifre monstre

Mohamed Salah via dal Liverpool? Non per i Reds che contano sull'egiziano e non hanno alcuna intenzione di vederlo andare altrove una volta che il suo contratto andrà in scadenza. Ne è sicuro Goal.com che dopo i rumors che volevano l'attaccante strizzare l'occhio a Real Madrid e Barcellona, parla dell'intenzione del club inglese di trattenere il proprio bomber grazie ad un rinnovo di contratto davvero monstre.

L'attuale accordo tra Salah e il Liverpool scadrà nel 2023 con l'egiziano che prende circa 200mila sterlina alla settimana. Cifre che sono destinate a salire per volontà della società che è pronta ad offrire di più per trattenere il giocatore. Dal canto suo, l'ex Roma sa che il prossimo accordo che andrà a firmare sarà probabilmente quello più importante della carriera.

