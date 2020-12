L’inquinamento colpisce anche i neonati: microplastiche trovate nella placenta umana (Di martedì 22 dicembre 2020) Uno studio italiano ha individuato, ed è la prima volta al mondo, la presenza di microplastiche nella placenta umana. Un risultato sconvolgente che apre un interrogativo fondamentale: che conseguenze possono avere queste piccolissime sostanze sullo sviluppo dei neonati? La ricerca, pubblicato sulla rivista Environment International e condotta da un team dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche, ha analizzato la placenta di 6 donne sane di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Tutte avevano avuto una gravidanza normale e si erano sottoposte volontariamente alla ricerca. Attraverso la Raman microspettroscopia, tecnica di analisi a disposizione del Dipartimento di Scienze della vita e dell’Ambiente del Politecnico delle Marche, il team di ricerca è riuscito ad ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Uno studio italiano ha individuato, ed è la prima volta al mondo, la presenza di. Un risultato sconvolgente che apre un interrogativo fondamentale: che conseguenze possono avere queste piccolissime sostanze sullo sviluppo dei? La ricerca, pubblicato sulla rivista Environment International e condotta da un team dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche, ha analizzato ladi 6 donne sane di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Tutte avevano avuto una gravidanza normale e si erano sottoposte volontariamente alla ricerca. Attraverso la Raman microspettroscopia, tecnica di analisi a disposizione del Dipartimento di Scienze della vita e dell’Ambiente del Politecnico delle Marche, il team di ricerca è riuscito ad ...

